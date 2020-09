कैमरे पर इंटरव्यू दे रहे थे उप प्रधानमंत्री, चेहरे पर तरल पदार्थ फेंक भाग गई महिला; देखें वीडियो

उप प्रधानमंत्री कैमरे पर साक्षात्कार दे रहे थे और इसी दौरान एक महिला ने उनके चेहरे पर तरल पदार्थ फेंक दिया। इस घटना से उप प्रधानमंत्री और वहां मौजूद अन्य लोग दंग रहे गए। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि उप प्रधानमंत्री कैमरे के सामने खड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं। उसी वक्त एक महिला धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। यह महिला उप प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब पहुंच कर उनपर अचानक तरल पदार्थ फेंक देती है। अचानक हुई इस घटना से सभी चौंक जाते हैं।

यह घटना आयलैंड की है। ‘The Gurdian’ की रिपोर्ट के मुताबिक उप प्रधानमंत्री Leo Varadkar लोगों को कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में बता रहे थे। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को वहां पास में ही खड़े एक शख्स ने बनाया है। जिस महिला ने उप प्रधानमंत्री के साथ ऐसी हरकत की है वो मास्क पहनी हुई नजर आ रही हैं और उनके पास एक स्केटबोर्ड भी नजर आ रहा है। डिप्टी पीएम पर तरल पदार्थ फेंकने के बाद यह महिला तेजी से दौड़ कर वहां से भाग गईं।

बाद में डिप्टी पीएम ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि महिला ने जिस वक्त उनपर अटैक किया था उस वक्त तक कैमरे पर उनकी बातें खत्म हो चुकी थीं। इस घटना के बाद भी डिप्टी पीएम ने अतिरिक्त सुरक्षा लेने से इनकार किया है।

डिप्टी पीएम ने मजाकिया लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ‘मुझे शुरू में ऐसा लगा कि वो पॉप गायिका Avril Lavigne है, क्योंकि उनके पास स्केटबोर्ड था..लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा सूट भींग गया था लेकिन दिन भर के काम के दौरान यह खुद ही सूख भी गया।’

You can dislike Leo Varadkar, you can criticise his policies, you can disagree with him, but this is nasty and unnecessary thing to do. pic.twitter.com/ze8eVByU3S

— Darren Cleary (@RadioCleary) September 18, 2020