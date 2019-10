उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में बीजेपी पार्षद की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम शनिवार ( 12 अक्टूबर) को दिया गया। गोली लगने पर आसपास के लोगों की मदद से घायल बीजेपी पार्षद चौधरी धारा सिंह को सीएची अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

दहशत में लोगः इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी घटना है जिसमें बीजेपी नेता की हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक पार्षद चौधरी धारा सिंह अपने घर से चीनी मिल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार चार हमलावर पीछे से आए और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली उनके सिर पर लगी।

Dhara Singh,a BJP leader was shot dead by bike borne assailants in Deoband today. Dinesh Kumar, SSP says,”the body has been sent for post mortem. We are investigating the matter & trying to solve the case as early as possible.” pic.twitter.com/iDHV7Og4NL

— ANI UP (@ANINewsUP) October 12, 2019