Delhi Violence CAA Protest: दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हिंसा के दौरान सड़क पर खुलेआम 8 राउंड फायरिंग करने वाले शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहरुख खान को गिरफ्तार किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बरेली से शाहरुख को पकड़ा गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शाहरुख को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई थीं। इसमें स्पेशल सेल भी शामिल थी। आरोप है कि शाहरुख ने 24 फरवरी को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के मौजपुर इलाके में पुलिसवालों के सामने खड़े होकर 8 राउंड गोलियां दागी थीं।

शाहरुख ने दिल्ली पुलिस के एक जवान दीपक दाहिया के सीने पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। शाहरुख इस वायरल वीडियो में दिल्ली की सड़क पर बंदूक लहराता और पुलिस वाले पर बंदूक ताने नजर आ रहा था। 8 दिनों से शाहरुख फरार चल रहा था और अब आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ा लिया है। शाहरुख को पकड़े जाने के बाद अब दिल्ली पुलिस दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस में वो शाहरुख को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के द्वारा किये गये पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी देगी।

देखें घटना का वीडियो:

Watch | On camera, Delhi man opens fire as cops watch in clashes over #CAA. #CitizenshipAmendmentAct #CAA_NRC_Protests #Bhajanpura

More here https://t.co/NSY1AvM6Zs pic.twitter.com/ryZyqAw1v3

— NDTV (@ndtv) February 24, 2020