राजधानी दिल्ली में एक महिला पत्रकार के चेन-स्नैचिंग की घटना का शिकार होने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद, दिल्ली से एक ऐसी ही घटना सामने आई है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, मीडिया में काम करने वाली शहर की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे 23 सितंबर को दक्षिणी दिल्ली के ओखला में स्नैचरों द्वारा निशाना बनाया गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियों: दिल्ली के ओखला इलाके में महिला पत्रकार से स्नेचिंग की पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जिसमें साफ़ देखा जा सकता है कि महिला रास्ते से जा रही थी तभी बाइक सवार दो बदमाश उसके बगल से निकलते हुए उसके हाथ से मोबाइल झपट के भाग जाते हैं। इस दौरान महिला उनका पीछा करती है लेकिन वो हाथ नहीं आते। बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में चेन स्नेचिंग की कई मामले सामने आए हैं।

#WATCH Delhi: Two bike-borne snatchers snatch mobile phone of a woman journalist in Okhla area. (Source: CCTV footage) (23.09.2019) pic.twitter.com/TC8PAtC7kt

