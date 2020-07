Delhi Rain: दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी को पानी-पानी कर दिया है। कीर्ति नगर, आईटीओ, सफदरजंग वेधशाला, मिंटो रोड समेत कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया। जलजमाव की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही जाम की स्थिति बन गई। इस बीच दिल्ली के मिंटो रोड इलाके के अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है। अंडरपास में इतना ज्यादा जलभराव हुआ है कि यहां एक टेम्पो पानी में पूरी तरह डूब गया।

इस हादसे में टेम्पो चालक की डूबने से मौत हो गई। मृतक चालक का नाम कुंदन सिंह बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुंदन सिंह गढ़वाल के रहने वाले थे। मिली जानकारी के मुताबिक कुंदन सिंह अपनी टाटा एस लेकर मिंटो ब्रिज के नीचे से गुजर रहे थे। तब ही भारी जलजमाव में उनका वाहन थम गया और अचानक पानी बढ़ने की वजह से कुंदन टेम्पो से निकल पाने में नाकाम रह गए।

बीच सड़क पर बारिश की पानी में डूबने की वजह से कुंदन की लाश पानी से ऊपर आकर तैरने लगी। बाढ़ के पानी में डूबे युवक की लाश पानी में तैरता देख यहां लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद वहां से कुछ दूर खड़े एक रेलवे कर्मचारी ने उनके शव को बाहर निकाला। जहां यह हादसा हुआ है वहां से एमसीडी का कार्यालय ज्यादा दूर भी नहीं है। बताया जा रहा है कि कुंदन मध्य दिल्ली से कनाट प्लेस की तरफ आ रहा था।

इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कुंदन का टेम्पो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। जाहिर है रविवार को हुई भारी बरसात ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और बरसात के प्रबंधन की सारी पोल खोलकर रख दी है। इस बड़े हादसे से पहले इसी जगह पर एक डीटीसी बस भी डूब गई।

Delhi: A body was found near waterlogged Minto Bridge today. It was retrieved by a trackman working at New Delhi yard. Trackman Ramniwas Meena says, “I spotted the body while I was on duty at the tracks. I came down, swam & retrieved it. The body was floating in front of a bus.” pic.twitter.com/NUtXcROgsc

— ANI (@ANI) July 19, 2020