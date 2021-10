राजधानी दिल्ली से एक पाकिस्तानी आंतकवादी गिरफ्तार किया गया है। यह पहचान छिपाकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में 15 सालों से रह रहा था। इसके पास से एके-47 राइफल बरामद की गई है। आतंकी की पहचान मोहम्मद अशरफ अली के रूप में हुई है। अशरफ अली एक मौलाना के रूप में भारत में रह रहा था।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सोमवार को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ये हथियार उसने बालू में छिपाकर रखे थे। पुलिस उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले मोहम्मद अशरफ उर्फ अली ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिया था। दिल्ली में वह भारतीय नागरिक के तौर पर रह रहा था। उसके पास से एके-47 रायफल, अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।

स्पेशल सेल के ऑपरेशन की निगरानी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना कर रहे थे। अस्थाना ने कहा, “त्योहारों के मौसम से पहले स्पेशल सेल द्वारा एक बड़ी आतंकी योजना को विफल कर दिया है।”

Delhi Police Special Cell arrested Mohd Asraf, a Pakistani terrorist, from Ramesh Park, Laxmi Nagar. One AK-47 assault rifle with one extra magazine and 60 rounds and other weapons seized from his possession. pic.twitter.com/0hHxP4H4Uu

— ANI (@ANI) October 12, 2021