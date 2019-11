मसालों में मिलावट की खबरें अक्सर सामने आती रहती है लेकिन इस बीच नकली जीरा बनाने की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली के बवाना में पुलिस ने नकली जीरा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में जंगली घास (जिससे फूल झाड़ू बनती है), गुड़ का शीरा और स्टोन पाउडर से जीरा बनाया जा रहा था। यह जीरा दिल्ली में ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, यूपी, व अन्य शहरों में बड़ी मात्रा में सप्लाई किया जाता था।

पांच आरोपियों किया गया गिरफ्तार: फैक्ट्री चला रहे पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पांचो आरोपी की पहचान यूपी के जलालाबाद निवासी हरिनंदन, कामरान उर्फ कम्मू, गंगा प्रसाद, हरीश और पवन के रूप में हुई है। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 19,400 किलो नकली जीरा, 5250 किलो स्टोन पाउडर, 1600 किलो फूल झाड़ू (जंगली घास) और 1225 किलो गुड़ का शीरा बरामद किया है। नकली जीरे को 80:20 के अनुपात में असली जीरा में मिलाया जाता था। इस नकली का जीरे का पूरा नेटवर्क यूपी के जिला शाहजहांपुर के जलालाबाद से जुड़ा था। नकली जीरा बनाकर लाखों रुपयें में बेचा जा रहा था।

Hindi News Today, 20 November 2019 LIVE Updates: बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

आरोपियों नकली जीरा बनाते हुए गिरफ्तार किया गया: डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि बवाना थाने में तैनात हेड कॉस्टेबल प्रवीण को इलाके में पूठखुर्द में बन रहे नकली जीरा के बारे में जानकारी मिली थी। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को दी। इसके बाद खाद्य विभाग के अफसरों से इसके बारे में जानकारी दी गई। खाद्य विभाग के अफसरों को जानकारी होने के बाद इंस्पेक्टर विजय दाहिया के देख-रेख में एक टीम तैयार किया गया। इस टीम में विनोद, हेड कॉन्स्टेबल प्रवीण, देवेन्द्र, कॉन्स्टेबल नितिन और दिनेश थे जिन्होंने इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को नकली जीरा बनाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मौके से भारी मात्रा में नकली जीरा बरामद किया गया है।

DCP (Outer North Delhi) Gaurav Sharma:Police busted a gang which used to manufacture fake cumin in Bawana, the cumin wasn’t even adulterated,it was entirely fake.They used grass,stone powder&sheera (jaggery residue) for it, mastermind behind the operation is still at large(19.11) pic.twitter.com/cffK36DIFw

— ANI (@ANI) November 20, 2019