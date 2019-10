दिल्ली के पंजाबी बाग में एक युवक द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देनें के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के डिलीवरी ब्यॉय को लूटने का मामला सामने आया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर, समान बरामद कर लिया है। पुलिस बदमाशों के एक सहयोगी की तलाश कर रही है। यह मामला पुलिस ने डिलीवरी ब्यॉय के शिकायत पर दर्ज किया था।

अमेजॉन डिलीवरी ब्वाय से लूट: दरअसल ऑनलाइन अमेजॉन फ्लेक्स कंपनी में काम करने वाला डिलीवरी ब्यॉय प्रमोद कुमार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह पंजाबी बाग इलाके में सामान की डिलीवरी करने जा रहा था। इसी दौरान तीन युवक उससे पार्सल छीनकर फरार हो गए। इस पार्सल में एक कीमती मोबाइल फोन भी था।

Hindi News Today, 26 October 2019 LIVE Updates: दिन भर की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Delhi Police: 2 arrested yesterday for snatching a parcel from an Amazon delivery agent near Punjabi Bagh on 24 October. Investigation revealed that the accused persons committed the crime in order to gift expensive items to their girlfriends. One other accused still absconding. pic.twitter.com/wsCa6vPAAF

— ANI (@ANI) October 25, 2019