‘ओए लकी, लकी ओए’ और ‘बिग बॉस’ फेम बंटी चोर कानपुर में गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा 500 से ज्यादा सेंधमारी का आरोपी

देविंदर सिंह उर्फ ​​’बंटी चोर’ कथित तौर पर 500 से अधिक चोरियों को अंजाम दे चुका है। पुलिस के मुताबिक उसने हाल ही में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 इलाके में दो घरों में सेंध लगाई थी।

मशहूर हिंदी फिल्म 'ओए लकी, लकी ओए' बंटी चोर की कहानियों पर आधारित कही जाती है। देविंदर सिंह टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का भी हिस्सा था। (Express File Photo)

Devinder Singh alias Bunty Chor: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर से देविंदर सिंह उर्फ ​​बंटी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि देविंदर सिंह ने हाल ही में ग्रेटर कैलाश-दो इलाके में दो घरों में चोरी की थी। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी ने कहा कि पुलिस ने देविंदर सिंह के पास से चोरी के दो लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन और पांच एलसीडी समेत चोरी के काफी सामान भी बरामद किए हैं। 500 से ज्यादा चोरी को अंजाम, सिर्फ 5 स्टार होटलों में रिहाइश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हाई-प्रोफाइल और पॉश जगहों पर घरों में डकैती करने के लिए जाना जाने वाला 'बंटी चोर' साल 2012 तक अकेले ही 500 से ज्यादा चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। इससे पहले देविंदर सिंह कई राज्यों की पुलिस को चकमा दे चुका है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सिंह ने 1993 में डकैतियां शुरू कीं और कभी कोई संपत्ति नहीं खरीदी क्योंकि वह केवल पांच सितारा होटलों में रहता था। ओए लकी, लकी ओए फिल्म और टीवी शो बिग बॉस से हुआ मशहूर लोकप्रिय हिंदी फिल्म, 'ओए लकी, लकी ओए', 'बंटी चोर' से प्रेरित थी और देविंदर सिंह टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रहा था।

