दिल्ली के शांति नगर इलाके से दर्दनाक खबर सामने आई है, यहां 20 साल की लड़की की काम करने वाली जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब पिता ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चलिए बताते हैं कि पूरी घटना क्या है। दरअसल, 20 साल की युवती शांति नगर इलाके में ही काम करती थी, उसकी हत्या भी काम के दौरान की हुई है। इस घटना से इलाके के लोग सकते में है।

मृतका के पिता ने पुलिस से आरोपी को जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। मृतका आजादपुर में रहती थी उसका नाम ज्योति है। वह केशव पुरम थाना क्षेत्र के शांति नगर में एक आवासीय इमारत में केयरटेकर का काम करती थी। हर दिन की तरह वह बुधवार को भी वह दोपहर में काम पर पर गई थी।

पिता ने बताया क्या हुआ था?

ज्योति के पिता ने बताया, “मेरी बेटी रोज दोपहर में घर से काम के लिए निकलती थी। बुधवार शाम को जब वह समय पर घर नहीं लौटी तो मुझे चिंता हुई। मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात में पुलिस का फोन आया और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को गोली मार दी गई है।”

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि शांति नगर की एक इमारत में गोली चलने की आवाज आई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि इमारत की तीसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर ज्योति खून से लथपथ पड़ी थी। उसके सिर में गोली लगी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कौन है आरोपी ?

शुरुआती जांच में पुलिस ने आरोपी की पहचान सौरभ के रूप में की है, सौरभ भी उसी इमारत में रात की पाली में केयर टेकर का काम करता था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ज्योति और सौरभ एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच दोस्ती थी। पुलिस को शक है कि किसी निजी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान सौरभ ने ज्योति को गोली मार दी और फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना के बाद ज्योति के परिवार का बुरा हाल है।

पिता ने कहा, “मैं बस इतना चाहता हूं कि पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करे और उसे ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न करे।” पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपी तक जल्द पहुंचा जा सके। देखना है कि मामले में आगे क्या जानकारी मिलती है।

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