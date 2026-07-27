दिल्ली-एनसीआर में ठगों ने ठगी का नया तरीका निकाला है। ठग सोशल मीडिया पर आभूषण के फर्जी विज्ञापन के जरिए महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामले में पुलिस ने आभूषण बिक्री का सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर एक महिला से 1.16 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में 26 साल व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आरोपी की पहचान हरियाणा के पलवल निवासी अंकित ठाकुर के तौर पर हुई है और उसके पास से अपराध में शामिल एक मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद किया गया है।

कैसे चल रहा है ये पूरा खेल

पुलिस के मुताबिक, एक महिला ने इस साल फरवरी में सोशल मीडिया पर आभूषणों की बिक्री संबंधी विज्ञापन देखा। वहां दिए गए नंबर पर फोन किया तथा फिर उससे दूसरे नंबर से संपर्क किया गया। बाद में, विक्रेता के प्रतिनिधि बनकर एक व्यक्ति ने ‘मैसेजिंग ऐप’ के माध्यम से उससे संपर्क किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसने आभूषणों के लिए 14 फरवरी को डिजिटल माध्यम से 1.16 लाख रुपये से अधिक हस्तांतरित किए, लेकिन जेवरात उसे नहीं पहुंचाए गए।

पुलिस ने बताया कि इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान यह पता लगाया कि ठगी से हासिल पैसा कहां-कहां भेजा गया और पता चला कि 97,580 रुपये का इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने के लिए किया गया था, जबकि बाकी 19,395 रुपये गुजरात में एक अन्य क्रेडिट कार्ड खाते में भेजे गए।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि उसे ठगी गई राशि का लगभग 10 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि शेष पैसा अपने सहयोगी को दे दिया, जिसकी पहचान शमीम के रूप में हुई। पुलिस ने कहा कि सह-आरोपी को गिरफ्तार करने, अपराध की शेष कमाई का पता लगाने और साइबर धोखाधड़ी गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

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