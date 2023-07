Delhi-NCR Crime: गाजियाबाद की महिला का जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश, सहकर्मी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों की पहचान दिल्ली के संगम विहार निवासी मोहम्मद राहिल उर्फ ​​राहुल अग्रवाल और मुशीर सैफी और पलवल, हरियाणा के मोहम्मद अब्दुल्ला के रूप में हुई है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (Source- Indian Express)

गाजियाबाद पुलिस ने खोड़ा इलाके की एक महिला का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने के आरोप में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली के संगम विहार निवासी मोहम्मद राहिल उर्फ ​​राहुल अग्रवाल और मुशीर सैफी और पलवल, हरियाणा के मोहम्मद अब्दुल्ला के रूप में हुई है। उन्हें शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी की अनाप-शनाप हरकत देखकर 7 जुलाई को पुलिस के पास पहुंची महिला पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिला के परिवार ने 7 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी एक कॉल सेंटर में काम करती है, उसने हिंदू होने के बावजूद नमाज पढ़ना और इस्लामी रीति-रिवाजों का पालन करना शुरू कर दिया है और इस वजह से वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डीसीपी (ट्रांस-हिंडन), गाजियाबाद विवेक यादव ने किया मामले का खुलासा डीसीपी (ट्रांस-हिंडन), गाजियाबाद विवेक यादव ने कहा, “जांच के बाद हमने पाया कि राहिल उसी कंपनी में महिला के साथ काम करता है। वह जुलाई 2022 से उसके संपर्क में था। राहिल ने धीरे-धीरे उससे दोस्ती की और उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। जनवरी 2023 से उसने लड़की को इस्लाम अपनाने के लिए उकसाना शुरू कर दिया।” विवेक यादव ने कहा कि मार्च में राहिल ने महिला को बताया कि वह शादी करने जा रहा है। राहिल का असली नाम राहुल अग्रवाल, 2017 में अपनाया था इस्लाम मजहब उन्होंने कहा, ”इन दबावों में महिला ने इस्लाम अपनाया और 6 अप्रैल, 2023 को फोन पर शादी की प्रक्रिया पूरी की। आगे की जांच में हमने पाया कि राहिल का असली नाम राहुल अग्रवाल है और उसने 2017 में इस्लाम मजहब अपना लिया था। मुशीर सैफी और मोहम्मद अब्दुल्ला नाम के दो लोग उसके धर्म परिवर्तन में शामिल थे। विवेक यादव ने कहा कि उन्होंने अपनी जांच के दौरान यह भी पाया कि मोहम्मद अब्दुल्ला का मूल नाम सौरभ खुराना है। Also Read आगरा में ABVP की कार्यकर्ता से छेड़छाड़- मारपीट, FIR के लिए पुलिस ने कराया इंतजार, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान किया था इस्लाम कबूल विवेक यादव ने कहा, “अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 2014 में औपचारिक रूप से इस्लाम स्वीकार कर लिया। यह भी सामने आया है कि राहिल की पहले ही इकरा नाम की महिला से शादी हो चुकी थी। इकरा मोहम्मद अब्दुल्ला की भाभी हैं। राहिल ने यह बात खोड़ा वाली महिला से छिपाई थी।” रहमत अली कैसे बना रितिक… गंगाजल से किया शिवलिंग का जलाभिषेक! | Muslim Man Turn Hindu | Video धर्म परिवर्तन के लिए कंपनी की एक अन्य महिला के संपर्क में भी था राहिल विवेक यादव ने यह भी कहा कि राहिल धर्म परिवर्तन के लिए कंपनी की एक अन्य महिला के संपर्क में था। उन्होंने कहा, “चूंकि जांच प्रारंभिक चरण में है। इसलिए हम जांच कर रहे हैं कि क्या इनके पीछे कोई संगठित सिंडिकेट है। दूसरे, हम यह भी पता लगा रहे हैं कि इन धर्मांतरणों का उद्देश्य क्या था।”

