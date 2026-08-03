Delhi Munirka Husband Murder Wife: दिल्ली के मुनिरका इलाके से सनसनीखेज खबर सामने आई है, यहां 24 साल के शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को थाना किशनगढ़ को सूचित किया गया कि एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त से मदद मांग रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मुनिरका स्थित पाल डेयरी पहुंचे, जहां पुलिस को फोन करने वाला शख्स मौजूद था, उसकी सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।

आरोपी पति ने दोस्त से लाश को ठिकाने के लिए मांगी मदद

उनके मुताबिक, आरोपी की पहचान मुनिरका निवासी अनुराग उर्फ अभिषेक (24) के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान पुलिस को फोन करने वाले ने बताया कि एक अगस्त की रात उसे उसके दोस्त अनुराग का फोन आया, जिसने उसे तत्काल अपने घर के पास आने के लिए कहा। वहां पहुंचने पर अनुराग ने बताया कि उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है और उसे अपने कमरे में चलने को कहा। उसके अनुसार, कमरे का दरवाजा खोलने पर उसने आरोपी की पत्नी को बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा, जिसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे।

उसने आरोप लगाया कि अनुराग ने उसके सामने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की और शव को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए बोल रहा था। पुलिस ने बताया कि बाद में फोन करने वाले शख्स ने आरोपी से अपना मोबाइल फोन वापस लिया जो उसने अपने परिजनों को कॉल करने के बहाने से ले लिया था। मोबाइल मिलने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची, जहां उसकी पत्नी कनिका का शव बिस्तर पर खून से लथपथ अवस्था में मिला जिसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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2023 में हुई थी शादी

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया और अपराध टीम और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के विशेषज्ञों को बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि इस बाबत थाना किशनगढ़ में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, कनिका (20) गृहिणी थी। आरोपी अनुराग उर्फ अभिषेक सामान पहुंचाने का काम करता था। दोनों का विवाह 2023 में हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

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