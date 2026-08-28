Delhi Model Muskan Murder: दिल्ली के तिलक नगर में दिल्ली विश्वविद्यालय की 21 साल की छात्रा और मॉडल मुस्कान की हत्या के आरोपी इमरान को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही मुस्कान मर्डर केस की कई सारी कड़ियां खुल गई हैं। मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी आकिब उर्फ ​​इमरान (26) जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वह 26 अगस्त को मुस्कान के अपार्टमेंट में घुसकर चाकू घोंपकर उसकी हत्या करने के बाद से फरार था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 15 से अधिक टीम बनाई गई थी।

इस मामले में पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”घटना के बाद पूरे जिले में अवरोधक और जांच चौकियां बनाई गईं और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीम तैनात की गईं। इमरान लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। एक सूचना के आधार पर विशेष कर्मियों और आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) की टीम ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जब पुलिसकर्मियों ने इमरान को रोका, तो उनके बीच गोलीबारी हुई।”

18 महीने से मुस्कान को जानता था आरोपी

अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने चार गोलियां दागीं जबकि पुलिस ने सात गोली चलाईं। इस गोलीबारी में तीन गोलियां इमरान के पैर में लगीं। पुलिस ने बताया कि इसके बाद इमरान को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है, मामले में जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक, इमरान 18 महीने से मुस्कान को जानता था। वह उससे पहली बार जिम में मिला था जहां वह ट्रेनर के तौर पर काम करता था। लड़की के परिवार से परिचित लोगों ने बताया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त शिक्षा विद्यालय (एसओएल) में सेकंड ईयर की छात्रा थी और ‘कंटेंट क्रिएटर’ व मॉडल के तौर पर काम करती थी। उसकी बड़ी बहन भी मॉडल है।

दिल्ली के तिलक नगर में मॉडल मुस्कान की हत्या, जिम ट्रेनर पर लगा आरोप, CCTV फुटेज आया सामने- कैसे क्या हुआ?

मुस्कान चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और पश्चिम दिल्ली में ‘मंगला हॉस्पिटल’ के पास एक किराए के मकान में अपने माता-पिता और भाई-बहनों के साथ रहती थी। जिम के एक कर्मचारी ने बताया कि इमरान ने जिम में लगभग तीन महीने तक काम किया था, लेकिन कस्टमर के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार करने की वजह से उसे करीब दो महीने पहले निकाल दिया गया था। उसके बाद से बेरोजगार था।

मुस्कान ने पुलिस में की थी शिकायत

पुलिस ने बताया कि 18 जुलाई को लड़की ने थाने जाकर पुलिस को शिकायत की थी कि इमरान उसका उत्पीड़न कर रहा है लेकिन उसने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने इमरान को नशे की लत के इतिहास के कारण नशा-मुक्ति केंद्र भेजा था। पुलिस ने बताया कि नशा-मुक्ति केंद्र में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के बाद उसे 30 जुलाई को वहां से रिहा कर दिया गया। उसने बताया कि लड़की इमरान के साथ अपना रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती थी लेकिन वह कथित तौर पर उसका पीछा करता रहा। पुलिस ने संदेह जताया कि आरोपी पिछले दो महीने से युवती के किसी और से बात करने को लेकर कथित तौर पर उससे नाराज था।

सीसीटीवी फुटेज में दिखा आरोपी

अधिकारी ने बताया कि 26 अगस्त की शाम को इमरान कथित तौर पर युवती के घर गया। उस दौरान वह अपने घर पर अकेली थी। दोनों के बीच बहस हुई जिसके बाद उसने कथित तौर पर चाकू से युवती पर कई बार वार किया और भाग गया। पुलिस सूत्र ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी शाम पांच बजकर 40 मिनट पर इमारत में घुसता दिख रहा है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि तिलक नगर थाने को शाम सात बजकर 24 मिनट पर एक लड़की पर चाकू से हमले के बारे में सूचना मिली।

युवती के घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली महिला ने उसे इमारत की दूसरी मंजिल पर घायल अवस्था में देखा और उसने परिवार को सूचित किया जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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