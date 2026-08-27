दिल्ली के तिलक नगर स्थित ओल्ड महावीर नगर में 21 साल की मॉडल मुस्कान की बुधवार शाम घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मुस्कान वारदात के समय घर में अकेली थी। पड़ोसियों ने चीख सुनकर उसे खून से लथपथ पाया। परिवार ने जिम ट्रेनर इमरान पर हत्या का आरोप लगाया है।

मामले में पुलिस ने बताया आरोपी फरार है, जिम और उसके घर पर छापे मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार को वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर में एक 21 साल की छात्रा और मॉडल की उसके घर पर कथित तौर पर एक जिम ट्रेनर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि आरोपी उसे परेशान कर रहा था।

इमरान ने कई बार चाकू से किया वार

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता मुस्कान मंगला अस्पताल के पास एक चार मंजिला इमारत की दूसरी मंज़िल पर अपने माता-पिता और चार भाई-बहनों के साथ रहती थी। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी बुधवार शाम करीब 5 बजे उसके घर में घुसा। मुस्कान घर पर अकेली थी उसने कथित तौर पर उसे कई बार चाकू मारा और भाग गया।

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CCTV फुटेज देख परिवार ने किया दावा

हत्याकांड को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया, “पड़ोसियों ने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी और मदद के लिए दौड़े, तो उसे खून से लथपथ पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया।” उन्होंने आगे कहा, “परिवार ने CCTV फुटेज देखा और दावा किया कि आरोपी एक जिम ट्रेनर है।”

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मुस्कान के दोस्त ने क्या बताया

मुस्कान के दोस्त अमन ने मीडिया को बताया कि कल शाम उसे मुस्कान की बड़ी बहन का फ़ोन आया और उन्होंने उसे तुरंत घर आने को कहा। उसने बताया, “उन्होंने कहा कि मुस्कान को चाकू मार दिया गया है।”

#WATCH दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर की उस जगह की वीडियो, जहां 21 साल की एक लड़की की उसके घर पर अकेले होने के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। https://t.co/MuqPQu892D pic.twitter.com/OLsygZKOGH — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2026

अमन ने दावा किया कि परिवार ने उसे बताया कि आरोपी मुस्कान को परेशान कर रहा था। उसने बताया कि मुस्कान ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और वह पार्ट-टाइम मॉडल के तौर पर काम कर रही थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी जारी है।

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