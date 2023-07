Nargis Murder Case: सिविल सर्विस में जाना चाहती थी नरगिस, भाइयों ने बताया- कातिल निकला इरफान, सबको हैरानी

नरगिस के बड़े भाई आरिफ़ ने कहा, “हमें दो पुलिसकर्मियों ने सूचित किया था…हमें नहीं पता था कि यह इरफ़ान ही है जो मेरी बहन को शादी करने के लिए परेशान कर रहा था।”

नरगिस अपनी कोचिंग क्लास से लौट रही थी। इसी दौरान कातिल ने रॉड से उस पर जानलेनवा हमला कर दिया। (Express File Photo)

Written by Arnabjit Sur Delhi Malviya Nagar Murder Case: दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके मालवीय नगर में शुक्रवार सुबह 22 साल की नरगिस की बेरहमी से हत्या मामले में कातिल का नाम जानकर पूरा परिवार हैरत में था। नरगिस के बड़े भाई आरिफ ने बताया कि शुक्रवार दोपहर के आसपास पूरा परिवार दोपहर के भोजन के लिए कोचिंग क्लास से उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। परिवार इस रूटीन का पिछले कुछ समय से पालन कर रहे हैं। नरगिस की हत्या से खौफ में आ गया पूरा परिवार, रिश्तेदार इरफान को लेकर हैरत आरिफ ने कहा कि दोपहर करीब 1 बजे परिवार यह जानकर दहशत से भर गया कि नरगिस की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। वे यह जानकर हैरान रह गए कि हत्या का आरोपी इरफान उनका रिश्तेदार था। नरगिस से उसके शादी के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। आरिफ़ ने कहा, “हमें दो पुलिसकर्मियों ने सूचित किया था…हमें नहीं पता था कि यह इरफ़ान ही है जो मेरी बहन को उससे शादी करने के लिए परेशान कर रहा था।”

