Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रहे ED के सीनियर अफसर के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस

Delhi Liquor Excise Scam: सीबीआई के मामले में ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री, एक लोकप्रिय होटल चेन के प्रमुख विक्रमादित्य सिंह और एयर इंडिया के एक कर्मचारी दीपक सांगवान का नाम दर्ज है।

CBI (फाइल फोटो)

