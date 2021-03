दिल्ली में गुंडों ने सरेआम तांडव मचाया है। तांडव मचा रहे गुंडों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग हाथ में लाठी-डंडे लेकर दिल्ली के Bhalswa Dairy इलाके में मौजूद हैं। यह लोग सड़क किनारे गाड़ियों पर बेखौफ होकर डंडे बरसा रहे हैं। इन लोगों ने अपने चेहरे को रूमाल से ढक रखा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि जिस वक्त यह गुंडे सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं उस वक्त अचानक कुछ लोग वहां आते हैं लेकिन इनकी कारस्तानी देख कर वो दहशत में आकर वहां से चले जाते हैं।

कुछ ही देर बाद एक शख्स बंदूक निकाल कर हवा में फायरिंग करता हुआ आता है। इसके बाद यह लोग काफी देर तक गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। यह सभी बदमाश सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में नजर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बदमाशों ने पुलिस की पीसीआर गाड़ी को भी तोड़ डाला। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को मुकुंदपुर इलाके के समता विहार में एक प्लॉट को लेकर दो गुटों में आपसी विवाद हुआ था।

इसके बाद एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर हमला करने के मकसद से वहां जुटे थे। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग वहां नहीं मिले तब अचानक इस गिरोह ने सड़क पर तांडव मचा दिया। बदमाशों ने मोटसाइकिल से लेकर कार तक में जमकर तोड़फोड़ मचाई है। इस हंगामे और गुंडागर्दी को देखने के बाद इलाके के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तक बंद कर दिये।

#WATCH | A group of people vandalised bikes and cars in Bhalswa Dairy area of Delhi yesterday. Police say the vandalism took place over a property dispute and a case has been registered. pic.twitter.com/KerMcl43Ck

