Delhi Church Vandalised: दिल्ली के चर्च में प्रार्थना के दौरान घुसी भीड़ ने की नारेबाजी-तोड़फोड़, मामला दर्ज- एक आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के एक चर्च में रविवार की साप्ताहिक प्रार्थना के दौरान भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ की। कथित तौर पर एक हिंदू संगठन से जुड़ी भीड़ ने प्रार्थना कक्ष के अंदर जमकर नारेबाजी भी की।

दिल्ली पुलिस ने चर्च पर हमले को लेकर मामला दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। (Photo- Twitter)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ताहिरपुर में रविवार तड़के साप्ताहिक प्रार्थना के दौरान कथित तौर पर एक हिंदू संगठन से जुड़ी भीड़ एक चर्च में जबरन घुस गई। भीड़ ने कथित तौर पर सिय्योन प्रार्थना कक्ष में जमकर तोड़फोड़ की और प्रार्थना कक्ष के अंदर नारेबाजी भी की। चर्च से जुड़े लोगों ने चर्च में हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, तो भीड़ ने पुलिस स्टेशन में भी चर्च विरोधी नारे लगाए। प्रार्थना के दौरान हिंदुओं के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल- भीड़ का चर्च पर आरोप पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस चर्च के पास लगे सीसीटीवी की मदद से अन्य आरोपियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हिंदू संगठनों के लोगों के मुताबिक ताहिरपुर स्थित चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में उनके धर्म के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। चर्च परिसर में हंगामे के दौरान एक शख्स को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है।

