Delhi CAA Protests Maujpur-Babarpur-Jafrabad Violence: दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान Intelligence Bureau (IB) कर्मचारी की मौत को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ‘Republic TV’ का दावा है कि उनके परिवार वालों ने चैनल से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद ताहिर हुसैन पर अंकित शर्मा की हत्या का आरोप लगाया है। अंकित शर्मा के भाई ने चैनल से कहा कि ‘मेरे भाई की हत्या के पीछे ‘आप’ पार्षद ताहिर हुसैन का हाथ है। CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कुछ लोग मेरे भाई और उनके साथ तीन अन्य लोगों को खींच कर ताहिर हुसैन की बिल्डिंग में लेकर गए थे।’

अंकित शर्मा के परिजनों का यह भी आरोप है कि ‘आम आदमी पार्टी के घर से लगातार फायरिंग हो रही थी। हमने वाहां पेट्रोल बम और तलवारें भी देखी। उनके गुर्गों ने अंकित को घसीटा। अंकित मॉब में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनलोगों ने अंकित को घसीटा और उन्हें मार डाला।’

दिल्ली हिंसा से जुड़ी सभी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

अंकित के पिता ने कहा कि ‘मेरा बेटा ताहिर हुसैन के घर गया था हालात के बारे में पता करने के लिए। जहां 4-5 लोगों ने उसे घसीटा। हमें सुबह 2 बजे पता चला कि कुछ हुआ था। हमने अंकित के गायब होने का एफआईआर दर्ज कराया। इसके बाद कॉलोनी के कुछ सदस्यों ने बताया कि नाले से 2 लाशें मिली हैं। मेरे बेटे की मौत के पीछे ताहिर का ही मुख्य रुप से हाथ है।

यहां आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित शर्मा का शव बुधवार को नॉर्थईस्ट दिल्ली के चांदबाग इलाके में स्थित एक नाले से मिली थी। कहा जा रहा है कि 26 साल के अंकित शर्मा की मंगलवार को भीड़ ने पहले पीटा और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनकी डेड बॉडी को नाले में दबा दिया गया। अंकित के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि अंकित पर तलवार से भी हमला किया गया था।

Delhi Violence: ‘तमंचा तान उतरवायी पैंट’, पत्रकार ने बतायी आपबीती

इस हंगामे के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में कुछ लोग एक छत से ईंट-पत्थर बरसाते नजर आ रहे थे। दावा किया जा रहा था कि यह घर भी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का ही है। अब ताहिस हुसैन ने वीडियो जारी कर इन सभी मामलों पर अपनी सफाई दी है।

इस वीडियो में ताहिर हुसैन कह रहे हैं कि ‘मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि जो भी खबरें मेरे बारे में दिखाई जा रही हैं वो सरासर गलत हैं। गंदी राजनीति की वजह से मुझे बदनाम किया जा रहा है। जब से कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया है तब ही से दिल्ली के हालात खराब हैं।

उस दिन एक बड़ी भीड़ मेरे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसी जिसके बाद मैंने पुलिस से मदद मांगी…कई घंटों के बाद यहां पुलिस बल पहुंची और सबकुछ काबू किया जा सका। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनकी निगरानी में मेरे पूरे मकान की तलाशी ली गई और फिर मुझे तथा मेरे परिवार के सदस्यों के साथ हमें यहां से सुरक्षित बाहर भेज दिया गया था।

हिंदू हो? बच गए, बोलो जय श्रीराम- दंगाई भीड़ से बाल-बाल बचे पत्रकार की आपबीती

लेकिन बाद में पुलिस ने मेरे घर से सुरक्षा हटा ली जिसकी वजह से कुछ उपद्रवी घर में दोबारा घुस गए..मैं अभी खुद अपनी जान बचाने के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहां रह रहा हूं…मैंने कुछ भी नहीं किया है।’

#AAP councillor Tahir Hussain was rescued by @DCPNEastDelhi Ved Prakash Surya on 24th February after a mob attacked his home.

Here’s what Tahir has to say.

Do listen and out this as a slap on every BJP thug trying to blame someone who is himself a victim of the riots.

1/n pic.twitter.com/1h80x2M2NM

— Ankit Lal (@AnkitLal) February 26, 2020