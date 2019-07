VIDEO: हथियारबंद बदमाशों से अकेले भिड़ गया बैंक का गार्ड, भागने के लिए कर दिया मजबूर

राजधानी दिल्ली में एक सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी की बदौलत बैंक लूटने आए बदमाशों को खाली हाथ फरार होना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों से कैसे बैंक का सुरक्षाकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना ही भिड़ गया और बैंक लूटेरों के मनसूबों पर पानी फेर दिया। घटना दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में 2 जुलाई को हुई।

2 जुलाई को बैंक में रोज की तरह काम काज किया जा रहा था कि अचानक दो बदमाशों ने लूट के मकसद से हेलमेट पहनकर बैंक में दाखिल हुए और हथियार के दम पर लोगों को आतंकित करने लगे। सबसे पहले वो बैंक के गार्ड पास गए और इस दौरान एक बदमाश गार्ड से भिड़ गया और दूसरा शख्स कैशियर के पास पैसे मांगने के लिए दबिश देने लगता है। गार्ड की बहादुरी ये रही कि वह उस लुटेरे से लगातार उलझता रहा और लुटेरों को भागने पर मजबूर कर दिया।पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई।

CCTV footage of Kotak Mahindra bank which armed robbers attempted to rob. It was foiled by a brave guard. Robbers panicked and fled after this scuffle. pic.twitter.com/9KnSe8hrqn

