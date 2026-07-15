दिल्ली के तिलक नगर से दर्दनाक खबर सामने आई है, यहां 17 साल लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से कथित रूप से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को पश्चिमी दिल्ली में तिलक नगर थाना क्षेत्र के चौखंडी में हुई जहां उसका परिवार किराए के घर में रहता है। पुलिस ने कहा कि उसे एक पत्र मिला है जिसमें लड़के ने लिखा है कि उसने लोकलज्जा के कारण यह कदम उठाया है। पुलिस ने कहा कि जांचकर्ता अन्य संभावित कारकों की भी जांच कर रहे हैं, जिनमें लगभग दो महीने पहले उसकी मां की मृत्यु के बाद भावनात्मक संकट, संभावित प्रेम प्रसंग और हालिया स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं।

हाल ही में पास की थी 12वीं की परीक्षा

पुलिस ने कहा कि उसकी टीम के पहुंचने से पहले किशोर को मृत घोषित कर दिया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि लड़के ने हाल में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी और वह अपने माता-पिता, एक भाई और दो बहनों के साथ रह रहा था। वह भाई-बहनों में सबसे छोटा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ” शाम करीब पांच बजे घटना के समय लड़के के पिता और एक रिश्तेदार घर में मौजूद थे। यह किशोर स्नानघर में गया और 12 बोर की राइफल से खुद को गोली मार ली।” अधिकारी ने कहा कि गोली की आवाज सुनकर परिवार के सदस्य स्नानघर में पहुंचे, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल मिला। पुलिस के अनुसार, हथियार का लाइसेंस मूल रूप से लड़के के दादा के नाम पर था, जो सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। बाद में लाइसेंस लड़के के पिता को हस्तांतरित कर दिया गया, जो पहले सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे।

पुलिस ने कहा कि हथियार का लाइसेंस 2030 तक वैध है। लड़के के पिता लगभग दो दशकों से दिल्ली में रह रहे हैं। वह छोले-कुलचे का ठेला लगाकर आजीविका कमाते हैं। अधिकारी के अनुसार घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किये गये हैं। एक अपराध टीम ने घटनास्थल की जांच की और फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए। अधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान, पुलिस को एक डायरी मिली जिसके आखिरी पन्ने पर हाथ से लोकलज्जा का जिक्र था। उन्होंने कहा कि इसमें एक महिला के नाम का जिक्र है और वे इसकी जांच कर रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, “सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को यह भी बताया है कि किशोर का कुछ समय से अपेंडिक्स का इलाज चल रहा था। अधिकारी ने कहा कि घटना के सिलसिले में किसी भी तरह की साजिश का अंदेशा नहीं है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने कहा कि कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जांच कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस जांच के तहत परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर रही है और सुसाइड नोट, मृतक के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच कर रही है।

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