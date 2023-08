Delhi Crime: अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी बेटी, मां-बाप ने फुटपाथ पर सो रहे बच्चे को किया अगवा

दंपति ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे की छत से गिरकर मौत हो गई और उनकी 17 साल की बेटी को उसकी मौत के बारे में पता नहीं चला।

दिल्ली पुलिस ने एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 24 अगस्त को कोतवाली क्षेत्र में फुटपाथ पर अपने माता-पिता के साथ सो रहे एक महीने के बच्चे का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दंपति ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की अपने भाई को राखी बांधने की इच्छा पूरी करने के लिए एक लड़के का अपहरण करने की योजना बनाई थी। भाई की मौत से अनजान थी लड़की, मां-बाप ने पूछताछ में पुलिस को बताई वजह दंपति ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उनके बेटे की छत से गिरकर मौत हो गई और उनकी 17 वर्षीय बेटी को उसकी मौत के बारे में पता नहीं चला। उनकी बेटी अपने भाई को ही राखी बांधना चाहती है। डीसीपी ने कहा, "इसलिए जब उन्हें मौका मिला कि शिकायत करने वाली महिला अपने बेटे और पति के साथ फुटपाथ पर सो रही है तो उन्होंने उसके बच्चे का अपहरण कर लिया।" सीसीटीवी और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर किडनैपर का खुलासा डीसीपी (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि बच्चे के माता-पिता ने कहा कि वे चट्टा रेल चौक पर सो रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका एक महीने का बेटा सुबह 3 बजे के आसपास गायब था और कई खोजों के बावजूद वह उसे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत पर बच्चे के अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस ने इसके अलावा आसपास के लोगों से भी काफी पूछताछ की। मोटरसाइकिल से फुटपाथ के कई चक्कर लगाने के बाद दंपति ने किया बच्चे को अगवा डीसीपी ने कहा, "हमने सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और एक मोटरसाइकिल चालक को पीछे की सीट पर बैठी एक महिला के साथ इलाके में कई चक्कर लगाते हुए देखा… आगे की खुफिया जानकारी हमें संजय गुप्ता और अनिरा गुप्ता नाम के एक जोड़े तक ले गई।" इसके बाद पुलिस टीम नें छापेमारी कर बच्चा अगवा करने वाली दंपति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दंपति से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है।

