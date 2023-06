ऊंची जाति के लोगों ने दलित युवक का काटा प्राइवेट पार्ट, गर्भवती पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया हमला, गांव छोड़ने को मजबूर हुए दंपत्ति

एटा में ऊंची जाति के लोगों ने दलित दंपत्ति को बुरी तरह पीटा और फिर पीड़ित का प्राइवेट पार्ट काट दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

उत्तर प्रदेश के एटा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां ऊंची जाति के लोगों ने पेड़ काटने को लेकर एक दलित युवक को बेरहमी से पीट दिया। इतना ही नहीं उन्होंने पीड़ित के प्राइवेट पार्ट को भी आधे से अधिक काट दिया। पति को मार खाता देख गर्भवती पत्नी उसे बचाने आई तो आरोपियों ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल, ऊंची जाति के लोग दलित युवक के खेत का पेड़ काट रहे थे। उसने इस बात का विरोध किया तो वे नराज हो गए और उसे पीटने लगे। इतना ही नहीं उन्होंने चाकू निकाला औऱ दलित के प्राइवेट पार्ट को काटने लगे। पीड़ित सतेंद्र कुमार ने कहा कि उसकी चार महीने की गर्भवती पत्नी को भी कुल्हाड़ी से मारा गया और बुरी तरह पीटा गया। वह अभी भी सदमे में है। उनसे आगे कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट को आधे से अधिक काट दिया गया था। इस मामले में कोतवाली देहात के एसएचओ शंभूनाथ सिंह ने कहा कि घटना के दो दिन बाद 16 जून को आरोपियों विक्रम सिंह ठाकुर और सतेंद्र उर्फ ​​भूरे ठाकुर के खिलाफ आईपीसी और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों आरोपी फरार हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। Also Read शर्मनाक! युवक के गले में डाला पट्टा, कुत्ता बनाकर भौंकने का दिया आदेश; अब आरोपियों के घरों पर चलेगा बुल्डोजर पीड़ित का कहना है कि 14 जून को ऊंची जाति के लोग मेरी जमीन पर एक पेड़ काट रहे थे। जब मैंने आपत्ति की तो उन्होंने मुझे जातिसूचक गालियां दीं। इसके बाद विक्रम और भूरे ने मुझे पकड़ लिया और बेरहमी से मेरी पिटाई की। विक्रम ने चाकू निकाला और मेरे प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश की। मेरे प्राइवेट पार्ट पर काफी कट लग गया। डॉक्टरों को घाव पर 12 टांके लगाने पड़े। घर छोड़ने को मजबूर हुए दंपत्ति मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी 4 महीने की गर्भवती पत्नी दौड़ी आई। भूरे ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया जिससे उसके बाईं हाथ में चोट लग लगई। उनसे बचने के लिए् हमने भागने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा पीछा किया। इसके बाद वे मेरे घर में घुस आए और मेरी पत्नी को बेरहमी से पीटा। उस वक्त मेरा खून बह रहा था और रहम की गुहार लगा रहा था। इतना ही नहीं उन्होंने हमें पुलिस को बुलाने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की पत्नी पूजा का कहना है कि पुलिस ने हमारी शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद हमने वकील किया। फिलहाल हम गांव में नहीं रह रहे हैं। आरोपियों के परिजन हमसे शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।

