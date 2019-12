Jharkhand poll, Jharkhand election, CRPF: झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक कॉन्स्टेबल ने अपने दो सीनियर अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बोकारो की है। इस तरह की घटना राज्य में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार हुई है। यह राज्य नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है। यहां पर चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में सेना की तैनाती की जाती है।

दो अधिकारियों को गोला मारकर हत्या: दरअसल झारखंड के बोकारो जिलें में तैनात सीआरपीएफ की 226वीं बटालियन के एक सीपाही ने नशें में अपने दो सीनियर अधिकारियों को सोमवार (9 दिसबंर) की रात 9:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी। जिन्हें सीपाही ने गोली मारी उनमें एक सहायक कमांडेंट और एक सहायक उप निरीक्षक शामिल है। इस दौरान सीपाही खुद भी घायल हो गया।

Hindi News Today, 10 December 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

फायरिंग में दो जवान घायल: गौरतलब है कि इस गोलीबारी में सीआरपीएफ के दो अधिकारियों, असिस्टेंट कमांडेंट साहुल अहसन और एएसआइ पूर्णानंद भुइयां की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि गोली लगने से घायल दो कॉन्स्टेबल उपेंद्र यादव और हरिश्चंद्र गोखले को रात 12 बजे हेलिकॉप्टर से इलाज के लिए रांची भेजा गया है। इनके अलावा दो घायल जवानों खुखलरी और दीपेंद्र कुमार का इलाज बोकारो में ही चल रहा है।

जांच के लिए दिए गए आदेश: सीआरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि ताजा घटना के कारणों का अभी पता नहीं चला है हालांकि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल पहुंच गए। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गये है।

Central Reserve Police Force (CRPF): Yesterday night a CRPF constable identified as Deepender Yadav deployed for elections duty in Bokaro (Jharkhand) shot dead an Assistant Commandant Sahul Harshan, an ASI and injured another staff. A sentry fired at Yadav & overpowered him.

— ANI (@ANI) December 10, 2019