उत्तर प्रदेश के आगरा में सीआरपीएफ के जवान ने एक महिला एक सब-इंस्पेक्टर पर धमकी देने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ जवान का कहना है कि महिला उसके पारिवारिक विवाद के सिलसिले में लगातार दखल दे रही है और झूठे केस में फसाने की धमकी भी दे रही है। इस बात से तंग आकर उसने आगरा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Agra: A CRPF Head Constable has filed complaint that he’s being threatened by his sister-in-law,who’s a Sub-Inspector at SSP Office,after he found out his wife’s illicit relationship.Says “She told me to stay silent or face false cases. Another constable also threatened me”(12.9) pic.twitter.com/2drdDmTETD

— ANI UP (@ANINewsUP) September 12, 2019