अमावस्या के दौरान बढ़ते हैं अपराध, सुरक्षा तैयारियों के लिए करें पंचांग का इस्तेमाल- पुलिसिंग पर यूपी डीजीपी की ‘वैज्ञानिक’ सलाह

यह दावा करते हुए कि अमावस्या के आसपास अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने पुलिस को पंचांग या हिंदू कैलेंडर के अनुसार सुरक्षा तैयारी करने का निर्देश दिया।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (Source- Indian Express)

