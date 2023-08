Jharkhand: लातेहार में CPI-ML के नेता की रिश्तेदारों ने ली जान, जमीन विवाद या कोई सियासी वजह?

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि शुरुआती जांच में भूमि विवाद का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जल्द ही असली वजह सामने आ सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram