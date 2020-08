Covid-19 से संक्रमित मरीजों को कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से अस्पताल ले जाने का मामला सामने आया है। मरीजों को इस तरह अस्पताल ले जाने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि 3 लोगों को कूड़े उठाने वाली ऑटो गाड़ी में बैठाया जाता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ऑटोगाड़ी के ड्राइवर ने पीपीई किट पहनी है। मरीजों में 2 महिलाएं और एक पुरुष नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तमिलनाडु का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ है और कई लोगों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

राज्य के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि ‘भयानक! Vizianagaram जिले के जर्जापुपेटा इलाके के बीसी कॉलोनी से तीन Covid-19 मरीज कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से अस्पताल ले जाते हुए नजर आए। कोरोना वायरस के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन यह लाचार मरीज हो सकता है कि दूसरे अन्य खतरनाक बीमारियों से ग्रसित हो जाए। इनके साथ मानवीय सलूक क्यों नहीं किया जा रहा है।?’

इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिले के मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रमन्ना कुमारी ने कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिये जाएंगे। न्यूज एजेंसी ‘ANI’ से बातचीत करते हुए रमन्ना कुमारी ने कहा कि ‘शुरुआती जांच के आधार पर यह जानकारी सामने आई है कि यह घटना शुक्रवार की है।’

Appalling! Three #Covid_19 patients in BC Colony, Jarjapupeta in Vizianagaram Dist were seen taken to the hospital in a ‘Garbage vehicle’. Don’t know about #Coronavirus, but the helpless patients might contract other dangerous diseases. Why are they not being treated like humans? pic.twitter.com/FJ1sAfswGc

— N Chandrababu Naidu #StayHomeSaveLives (@ncbn) August 2, 2020