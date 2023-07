भाई बनकर नाबालिग का दुष्कर्म, गर्भवती होने पर कराया गर्भपात, कोर्ट ने 7 आरोपियों को सुनाई ये सजा

कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार और गर्भपात कराने के मामले में सात आरोपियों को दोषी करार दिया है।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

