Coronavirus, Covid-19: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नितेश राणे ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो के जरिए बीजेपी के एमएलए ने दावा किया कि मुंबई के King Edward Memorial (KEM) अस्पताल में कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है। विधायक की तरफ से वीडियो ट्वीट कर दावा किया गया है कि अस्पताल के वार्ड में ‘बॉडी बैग्स’ (अमूमन जिसमें कोरोना से मृत व्यक्तियों को रखा जाता है।) यूं ही रख दिया गया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कुछ मरीजों का इलाज चल रहा है। वहां कुछ स्वास्थ कर्मी भी नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच वहां कुछ ‘बॉडी बैग्स’ रखे गए हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा विधायक ने लिखा कि ‘मुझे लगता है कि @mybmc यह चाहती है कि जब अस्पताल में इलाज चल रहा हो तो लोगों को शवों को भी देखने की आदत पड़ जाए। वो खुद में बदलाव नहीं करना चाहते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उन्हें ऐसे हालात में काम करना पड़ रहा है। क्या कोई उम्मीद है?’

भाजपा विधायक के इस वीडियो को ट्विटर पर कई लोगों ने देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अभी तक KEM अस्पताल की तरफ से वार्ड में रखे ‘बॉडी बैग्स’ या इस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

KEM hospital today at 7 am !

I think the @mybmc wants us to get used to seeing dead bodies around us while taking treatment bcz they just don’t want to improve!

Feel bad for the health workers too who hv to work in such conditions!!

Is there any hope ? pic.twitter.com/E1VsmAveou

