Coronavirus, Covid-19: आईसोलेशन वार्ड में भर्ती यह महिला जबरदस्ती अस्पताल के कर्मचारियों को छूने लगी और उनके गले पड़ने लगी। महिला की इस हरकत से वहां अफरातफरी की स्थिति हो गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसमें नजर आ रहा है कि इस महिला ने अस्पताल की एक महिला कर्मचारी को पकड़ रखा है और जबरदस्ती उसके गले लगने की कोशिश कर रही है। अस्पताल कर्मी किसी तरह उससे बच रही है और उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन यह महिला उसे छोड़ना नहीं चाहती है।

जबरदस्ती छूने और गले पड़ने की यह तस्वीर राजस्थान के कोटा के एक अस्पताल की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह महिला एक कोरोना पॉजीटिव शख्स के संपर्क में आई थी जिसके बाद उसे अस्पताल में आईसोलेशन वार्ड में रखा गया था। लेकिन अचानक यह महिला वार्ड में अस्पताल कर्मियों के गले पड़ने लगी। महिला की इस हरकत से वहां हंगामा मच गया।

वीडियो को देखने से यह पता चल रहा है कि इस वीडियो को अस्पताल की ही एक महिला कर्मचारी बना रही हैं। वो कह रही है कि ‘पुलिस को बुलाइए यह महिला जबरदस्ती सबको छू रही है।’ (वीडियो अंत में देख सकते हैं)

वीडियो में कोई यह कह रहा है कि इसे एक कमरे में बंद कर दो…ये सबको छू रही है..पकड़ कर इसे कमरे में डालो। इस बीच यह महिला इधर-उधर जा रही है। अचानक वो वहां मौजूद एक महिला का हाथ पकड़ लेती है।…

जिस वक्त अस्पताल में महिला की इस करतूत से हंगामा मचा हुआ था उस वक्त वहां कई अन्य अस्पताल कर्मी भी मौजूद थे जो यह सब देख कर दंग थे। बताया जा रहा है कि इस महिला को न्यू मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। लेकिन उसने अस्पताल कर्मियों को नर्सों को काफी परेशान किया।

#Breaking | COVID suspect creates ruckus & harasses others in isolation in Rajasthan’s Kota.

Listen in. pic.twitter.com/yll9rLYL92

— TIMES NOW (@TimesNow) April 14, 2020