Coronavirus, (COVID-19) Social Distancing Norms Violated Congress MLA Took Part In Event Rajasthan: कोरोना का खौफ पूरे देश में है। लेकिन कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में लोग COVID-19 के संक्रमण के खतरे को भूल गए। सोशल डिस्टेन्सिंग की धज्जियां उड़ा दी गईं और इतना ही नहीं लोगों की भारी भीड़ ढोल-नगाड़े की धुन पर नाचते हुए भी नजर आई। मामला राजस्थान का है। कांग्रेस एमएलए की मौजूदगी में राजस्थान के बारां जिले में प्रताप चौक के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति का उद्घाटन किया जा रहा था। उद्घाटन के मौके पर मनाही के बावजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।

यह वीडियो शनिवार (06-06-2020) का बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कई लोग मौके पर जमा हैं और ढोल-नगाड़े बजाए जा रहे हैं। इस भीड़ में दूर खड़े कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। भीड़ में शामिल कई लोग बिना मास्क के भी हैं।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण और कई राज्यों में इस संक्रमण से हो रही मौतों के बीच यहां जश्न का माहौल है, सड़कों पर सजावट की गई है, माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोग बेफिक्र होकर नाच-गा रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस विधायक Panachand Meghwal ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया था।

#WATCH Rajasthan: Social distancing norms violated as people in huge numbers gathered at Pratap Chowk in Baran for the inauguration ceremony of Maharana Pratap’s statue, amid #COVID19 pandemic. Congress MLA Panachand Meghwal also took part in the event. (06.06.2020) pic.twitter.com/rWb4jSLWgh

