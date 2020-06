Coronavirus (COVID-19), Police Officer Beat Man In Front Of His Mother: छत्तीसगढ़ में एक पुलिस वाले ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक युवक के ऊपर डंडे की बरसात कर दी। युवक की पिटाई कर रहे पुलिसवाले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिसवाला एक शख्स पर कई डंडे बरसाता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो रायपुर का है। रायपुर के कंटेन्मेंट जोन में पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल से जा रहे एक युवक की पिटाई की है। इस घटना के अलग-अलग कई सारे वीडियो क्लिप सामने आए हैं।

अब इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद संज्ञान लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने इसे अमानवीय कहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि युवक की पिटाई करने वाले पुलिस वाले पर कार्रवाई करते हुए उसे छुट्टी पर भेज दिया गया है तथा विभागीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

बताया जा रहा है कि घटना रविवार को बिरगांव के उर्ला थाना इलाके की है। कुछ दिनों पहले इस इलाके से कोविड-19 के तीन केस सामने आए थे जिसके बाद इसे कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया था। वीडियो में युवक की पिटाई कर रहे पुलिस वाले की पहचान उर्ला के स्टेशन हाउस ऑफिसर नितिन उपाध्याय के तौर पर हुई है। एसएचओ नितिन उपाध्याय इस वीडियो में सादे लिबास में नजर आ रहे हैं औऱ युवक की लगातार डंडे से पिटाई कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि जिस वक्त युवक की पिटाई की गई थी उस वक्त वो अपनी मां के साथ था। इलाके के ही कुछ लोगों ने मोबाइल से इस वीडियो को बनाया है। इस पूरे मामले पर रायपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने ‘PTI’ से बातचीत में कहा कि ‘थाना-इंचार्ज द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद हमने इस मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच कराई जा रही है।’

आरिफ शेख ने कहा कि इस इलाके में कोरोना के मामले आने के बाद इलाके को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन कंटेन्मेंट जोन में सरकारी गाइलाइन का उल्लंघन होने पर एसएचओ खुद वहां गए और फिर उन्होंने एक युवक की पिटाई कर दी। हालांकि उनके द्वारा किया गया यह कृत्य कहीं से भी सही नहीं है इसलिए मामले में जांच के आदेश दिये गये हैं।

