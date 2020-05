Coronavirus, (Covid-19), Dead Bodies In KEM Hospital Ward: मुंबई के मशहूर KEM अस्पताल का अब एक और वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को अस्पताल के ही कुछ मरीजों ने बनाया है और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में लाशों के ढेर पड़े हैं औऱ वार्ड में लाशों के बीच ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि यहां कई मरीज जमीन पर बैठे या लेटे हुए हैं।

मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बेड की सुविधा नहीं है। वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं कि ‘हमारे सामने डेड बॉडी रखे हुए हैं…मरीज यहां पर नीचे फर्श पर पड़े हुए हैं और जहां-तहां डेड बॉडी हैं। वीडियो में एक महिला बता रही है कि एक डेड बॉडी तो कल शाम से ही यहां पड़ी हुई है…एक दूसरी लाश पिछले 4 घंटे से वहां पड़ी हुई है…कोई इन्हें हटाने भी नहीं आ रहा है…मरीज नीचे पड़े हुए हैं कचरा इधर-उधर पड़ा हुआ है।’

एक अन्य महिला यह कह रही है कि चिकित्सक यहां मरीजों को देखने भी नहीं आते हैं…एक दूसरी महिला कहती हैं कि कचरा साफ करने भी कोई नहीं आता है। यहां सोशल डिस्टेन्सिंग भी बिल्कुल नहीं रखी जाती है।’ अस्पताल के वार्ड में रह रहे मरीज अस्पताल के अंदर बरती जा रही लापरवाहियों को लेकर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं।

#Breaking | Watch: Patient films ‘horror’ in a Maharashtra hospital. Dead bodies, without even being wrapped up are found lying in rooms where patients are accommodated.

Details by TIMES NOW’s Aruneel. | #RahulDumpsMaharashtra pic.twitter.com/LJycZ5hMQk

— TIMES NOW (@TimesNow) May 27, 2020