Coronavirus (Covid-19) IG Challaned For Not Wearing Mask In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट में मास्क नहीं लगाने पर IG का भी चालान कट गया। दरअसल Inspector General of Police (Kanpur range), मोहित अग्रवाल बीते शुक्रवार को कानपुर के कोरोना हॉटस्पॉट बर्रा इलाके का निरीक्षण करने गए थे। यहां पहुंचने के बाद आईजी मोहित अग्रवाल बिना मास्क लगाए ही अपनी गाड़ी से उतर गए। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्हें यह याद आया कि उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। लिहाजा उन्होंने अपनी आधिकारिक गाड़ी से अपना मास्क निकाल कर पहन लिया।

इस मामले में आईजी मोहित अग्रवाल ने खुद PTI से बातचीत करते हुए कहा कि ‘बर्रा इलाके में निरीक्षण के दौरान मैं बिना मास्क लगाए ही अपनी गाड़ी से उतर गया। गाड़ी से उतरने के बाद मैं यहां ड्यूटी पर तैनात सर्किल ऑफिसर और अन्य अधिकारियों से बातचीत करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने मास्क नहीं पहनी है। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी से अपना मास्क निकाला और उसे चेहरे पर लगाया। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि यह गलत था और मुझे खुद ही चालान भर कर जनता के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए।’

आईजी मोहित अग्रवाल ने खुद बर्रा के स्टेशन हाउस ऑफिसर रंजीत सिंह से कहा कि बिना मास्क गाड़ी से निकलने के लिए वो उनपर जुर्माना लगाएं। यहां के SHO ने IG का चालान काटा औऱ उन्होंने मौके पर ही 100 रुपए का चालान भरा।

राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। यह इसलिए किया गया है ताकि COVID-19 के संक्रमण को कम किया जा सके। राज्य में प्रशासन ने भी ऐलान किया है कि लोग मास्क के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करें। आपको बता दें कि कोरोना वायरस पूरे देश में कहर बरपा रहा है।

इस वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेन्सिंग के अलावा मास्क पहन कर ही घर से निकलने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है।

इससे पहले अंबेडकर नगर में थानाध्यक्ष के शानदार विदाई समारोह का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। वीडियो में थानाध्यक्ष फूलों से लदी एक खुली जीप में बैठे थे और उनके पीछे वाहनों का एक लंबा काफिला था जिसमें शामिल लोग न तो मास्क लगाये हुये थे और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया था। जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।

