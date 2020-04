Coronavirus, Covid-19: कोरोना संक्रमण से लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभा रहे चिकित्सकों के साथ एक बार फिर बदसलूकी किये जाने का मामला सामने आय़ा है। इस बार दिल्ली के मशहूर Lok Nayak Hospital में महिला चिकित्सक को गंदी-गंदी गालियां दी गई हैं। यह महिला चिकित्सक यहां कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रही थी। मंगलवार (14 अप्रैल, 2020) को सर्जिकल वार्ड में काम करने के दौरान मरीज महिला चिकित्सक को गंदी गालियां देने लगें और उनपर भद्दे कमेंट करने लगे।

इस बात की शिकायत अस्पताल प्रबंधन ने लिखित रूप से Resident Doctors Association से की है। लिखित शिकायत में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान महिला चिकित्सक से वार्ड में कुछ मरीज अश्लील हरकत करने लगे। महिला चिकित्सक को गंदी गालियां दी गई हैं और भद्दे इशारे भी किये गये। इस बीच वहां कुछ अन्य चिकित्सक भी आ गए और मरीजों को उन्होंने ऐसा नहीं करने के लिए कहा।

इसके बाद कुछ मरीजों ने चिकित्सकों को घेर लिया और उन्हें धमकी देने लगे। काफी देर तक वार्ड के अंदर मरीजों की मनमानी चलती रही। वहां मौजूद गार्ड उस वक्त इसलिए अंदर नहीं आ सके क्योंकि उनके पास सुरक्षा किट नहीं थे।

बहरहाल अब इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने कोविड-19 वार्ड में अविलंब हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मियों की तैनाती किये जाने की मांग की है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल के सीएमओ ने आपातकाल की स्थिति के वक्त फोन तक नहीं उठाया और बाद में जब उन्हें इस मामले की जानकारी हुई तब उन्होंने इस मामले को सिक्योरिटी ऑफिसर पर डाल कर अपना पीछा छुड़ा लिया।

Delhi: A female doctor was allegedly assaulted by patients at Lok Nayak Hospital,which is treating people with #COVID19. It happened y'day inside surgical ward. When a male doctor came to rescue her,they were manhandled by patients.Doctors had hid inside duty room&called security

