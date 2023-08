प्रधानमंत्री आवास के पास बने बुजुर्ग महिला का घर हड़पने के लिए ठग शेरपुरिया की बड़ी साजिश, ED का चौंकाने वाला खुलासा

ईडी ने कहा कि कॉनमैन शेरपुरिया ने पीएम आवास के पास एक घर हड़पने के लिए उसकी मालिक बुजुर्ग महिला को धोखा दिया। वहीं, सरकार से निकटता दिखाने के लिए दिल्ली राइडिंग क्लब उसका घर और दफ्तर बन गया था।

दीप्‍त‍िमान तिवारी Edited by Keshav Kumar Written by

सफदरजंग मकबरे के पीछे तीन एकड़ में फैले दिल्ली राइडिंग क्लब की स्थापना साल 1968 में की गई थी। ( Express Photo Amit Mehra)

