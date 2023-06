Tihar Jail Clash: दिल्ली के तिहाड़ जेल में ‘संघर्ष’ के बाद 20 कैदी घायल, तेज हुआ तलाशी अभियान

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि बुधवार शाम करीब 5-6 बजे तलाशी अभियान चलाया गया और जेल नंबर 8 और 9 से एक मोबाइल फोन और एक इम्प्रोवाइज्ड ब्लेड बरामद किया गया।

दिल्ली की तिहाड़ जेल (Source- Express Archive)

