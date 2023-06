WhatsApp, YouTube और Telegram के रास्ते चीन के माफिया ने उड़ाए करोड़ों, गुजरात के वडोदरा में क्रिप्टो करेंसी-शेल कंपनियों से फैलाया था जाल

वडोदरा साइबर अपराध के सहायक पुलिस आयुक्त एच एस मकाडिया ने कहा, ” उनके काम करने का ढंग ऐसा है कि एक बार जब पीड़ित ने पैसा जमा कर दिया, तो उसे लगातार टैक्स और फिल्म के नाम पर पूरा लाभ वापस लेने के लिए और रकम जमा करने के लिए कहा जाएगा। यह जमा राशि का दोगुना भी हो सकता है।”

Chiense Mafia Cyber Fraud: गुजरात के वडोदरा में चीन के साइबर माफिया ने व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम के रास्ते भरोसा जीतकर और लालच का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपयों पर हाथ साफ कर लिया। चीन के माफियाओं ने इसके अलावा कई भारतीय पीड़ितों से सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। इसके लिए चीन के माफिया क्रिप्टो करेंसी और शेल कंपनियों का सहारा लेती है। गुजरात पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में शिकायतों के आधार पर कई एफआईआर दर्ज की है।

