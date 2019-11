उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित गांधी सेवा निकेतन आश्रम में महिला टीचर को छात्रों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। यह घटना कक्षा में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि बच्चे पहले टीचर से बहस करते हैं और उनका बैग उठाकर फेंक देते हैं। इसके बाद वे टीचर को थप्पड़ मारते हैं और कुर्सी से मारपीट करने लगते हैं। पीड़ित टीचर ने इस मामले में संस्था के प्रबंधक पर बच्चों को उकसाने का आरोप लगाया।

पीड़िता ने दी यह जानकारी: महिला अधिकारी ममता दुबे ने पत्रकारों को बताया, ‘‘मैं गांधी सेवा निकेतन आश्रम में काम करती हूं। संस्था के प्रबंधक ने छात्रों को मुझे पीटने व गाली देने के लिए उकसाया। मुझे कुर्सी से मारा गया और थप्पड़ मारे गए। मैंने इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से शिकायत की है।’’

#WATCH A child welfare official, Mamata Dubey, was thrashed by students at Gandhi Sewa Niketan in Raebareli, yesterday. pic.twitter.com/ZCBGJeZ8Z3

— ANI UP (@ANINewsUP) November 12, 2019