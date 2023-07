Punjab Crime News: चंडीगढ़ के सबसे सुरक्षित इलाकों में बढ़ रही चोरी की वारदात, बीते 7 महीने में आए 54 मामले

चंडीगढ़ में हाल ही में हुई एक चोरी की घटना में चोर 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच सेक्टर 9 में एक घर से 1 करोड़ रुपये कीमत के सोने के गहने, 2.50 लाख रुपये और ब्रिटिश पाउंड ले गए।

एसएसपी (SSP UT) कवरदीप कौर कहती हैं, ''दरअसल, चोरियों की रिपोर्ट की जा रही है लेकिन मैं कहूंगा कि पिछले महीनों की तुलना में इस महीने ये संख्या कम हैं।'' (Representational Photo)

