TRF Ban: आतंकी संगठन TRF पर प्रतिबंध, शेख सज्जाद गुल और लश्कर कमांडर अबु खुबैब आतंकवादी घोषित- गृह मंत्रालय का फैसला

MHA Declared TRF a Terror Organization: 5 जनवरी) को गृह मंत्रालय ने आतंकी गतिविधियों, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रचार के अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।

MHA Bans TRF: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (Photo- File)

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram