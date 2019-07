देश की राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉडल टाउन इलाके में कारोबारी और उनकी पत्नी के साथ हथियारों के दम पर लूट के महज 72 घंटे बाद राजधानी में लूट का एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। ताजा मामला ओखला स्थित सराय जुलेना गांव का है। यहां की पूरी घटना संजीवनी केमिस्ट शॉप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कैमरे की फुटेज में हथियारबंद बदमाशों को केमिस्ट शॉप में घुसते हुए देखा जा सकता है।

लुटेरों ने दुकान के दो कर्मचारियों को बंदूक की नोंक पर रखकर कैश रजिस्टर को ढूंढने की कोशिश की। मंगलवार (2 जुलाई) को सुबह करीब 5 बजे पीसीआर को कॉल पर इस घटना की जानकारी मिली। लुटेरों ने बाइक पर सवार होकर भागने से पहले जितनी संभव हो पाई नकदी लेकर समेट ली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने यहां से करीब 1 लाख रुपए की रकम और दो मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया।

#WATCH Three armed robbers stormed inside and stole cash from a chemist shop in Sarai Jullena village, Okhla, early morning today. pic.twitter.com/PJXAm1Kno8

