बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची सीबीआई की टीम इस केस से संबंधित जरुरी दस्तावेज अपने पास लेगी। सीबीआई की एसआईटी के वहां पहुंचने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।

Mumbai: Central Bureau of Investigation (CBI) team reaches Bandra Police Station for further investigation of #SushantSinghRajput case. pic.twitter.com/xnzKhxKRdi