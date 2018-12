दिल्ली में एक मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लेकिन इसमें चौंकाने वाला तत्थ आरोपी की उम्र है। बच्ची से छेड़खानी करने वाला आरोपी बच्चा ही है और उसकी उम्र भी चार साल ही है। बच्चे पर गलत तरीके से बच्ची को छूने का आरोप लगा है। बच्ची की मां की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी सेजू पी कुरुविल्ला ने बताया कि, चार साल की बच्ची की मां ने स्कूल में ही पढ़ने वाले चार साल के बच्चे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लड़के ने बच्ची को गलत तरीके से छुआ। मामले में पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत रनहोला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है।

Seju P Kuruvilla, DCP,Outer District (Delhi):Mother of a 4-year-old girl has complained that her daughter was inappropriately touched by another 4-year-old student or any other person in school. Case registered under Section 6 of POCSO at Ranhola station yesterday.Probe underway.

