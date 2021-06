कनाडा के एक स्कूल में 215 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया था। सबसे बड़ी बात है ये शव जिस स्कूल में मिले थे वह दशकों से बंद पड़ा हुआ था। ये कभी कनाडा का सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी थी। यही वजह थी कि यहां दुनियाभर से बच्चे आते थे। इस स्कूल परिसर का नाम था- केमलूप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल।

इस मामले पर जस्टिन ट्रूडो ने भी हैरानी जताई थी और दुनियाभर में इसकी चर्चा हो रही थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, ‘प्रधानमंत्री के तौर पर उस शर्मनाक नीति के कारण स्तब्ध हूं, जिसमें देश के बच्चों को उनके समुदायों से चुरा लिया जाता है। दुख की बात तो यह है कि यह इस तरह की इकलौती घटना नहीं है।’

अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने लिखा था, ‘हमें सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा (Canada Missionary Schools History)। आवासीय विद्यालय हमारे देश में एक सच्चाई है-एक त्रासदी है। बच्चों को उनके परिवारों से ले लिया जाता है और या तो उन्हें लौटाया ही नहीं जाता या फिर बुरी हालत में लौटाया जाता था।’

If you are looking for someone to talk to about this news, please reach out to the National Indian Residential School Crisis Line. It is there to provide 24/7 support to former residential school students and those affected, and it can be reached by calling 1-866-925-4419.

