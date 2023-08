फ्लाइट में यात्री ने एयर होस्टेस से की छेड़खानी, गलत तरीके से छुआ, कहा- मैं 51 साल से तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश कर रहा हूं…

माले से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। फिलहाल आरोपी यात्री को बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 51 साल का आरोपी मालदीव का नागरिक है। उसे दो महिला केबिन क्रू सदस्यों को कथित तौर पर परेशान के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अकरम अहमद के रूप हुई है। वह सोरायसिस के इलाज के लिए बेंगलुरु जा रहा था। यह मामला तब सामने आया जब एयरलाइन मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मैनेजन के अनुसार, घटना कथित तौर पर शुक्रवार को माले से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई 1128 में दोपहर 3.45 बजे से शाम 6 बजे के बीच हुई। उड़ान भरने के तुरंत बाद 38डी में बैठे अहमद ने 20 साल की एक फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और बीयर के साथ काजू लाने को कहा। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर एयर होस्टेस को गलत तरीके से छुआ और कहा “मैं 51 साल से तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश कर रहा हूं। तुम कब फ्री हो रही हो?” इतना ही नहीं उसने कथित तौर पर एयर होस्टेस को 10 डॉलर की बीयर के बदले 100 डॉलर दिए और बचे पैसे अपने पास रखने के लिए कहा। शिकायत के अनुसार, महिला ने इसका विरोध किया लेकिन आरोपी ने उसे और परेशान किया। एयर होस्टेस को दोबारा बुलाया इसके बाद अहमद ने एक बार फिर क्रू को बुलाया। इस बार 21 साल की एक अन्य एयर होस्टेस उसे अटेंड करने के लिए गई। आरोपी ने उसे भी परेशान किया। शिकायत में कहा गया है कि उड़ान के दौरान आरोपी अपनी सीट से तीन बार उठा और हर बार क्रू मेंबर्स को बुलाया। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने अपने सीनियर को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद जब आरोपी अहमद केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा तो उसे हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। Also Read चाकू की नोंक पर थी ढाई साल की मासूम, ACP ने रिश्तेदार बन किडनैपर से ऐसे बचाई जान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आरोपी के गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि अहमद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने बचाव में कहा कि एयरलाइन के कर्मचारी आकर्षक थे। इस कारण वह उनसे फेवर्स मांगने लगा। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है।

