CAA Protest Firozabad: उत्तर प्रदेश (UP) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ़ जगह- जगह विरोध- प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच फिरोजाबाद में हुए हिंसक प्रदर्शन में यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल विजेंदर कुमार को गोली लग गई। हालांकि गनीमत रही बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई और गोली जैकेट में ही फंस गई। इस घटना के बाद कॉन्स्टेबल ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरा दूसरा जीवन है। बता दें कि फिरोजाबाद में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी के साथ ही पुलिस पर पथराव भी किया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था।

फिरोजाबाद में CAA पर बवाल: यहां हिंसक प्रदर्शन के दौरान अचानक पुलिस कॉन्स्टेबल विजेंद्र कुमार को गोली लग गई। इस दौरान उनकी जान बच गई क्योंकि गोली बुलेट प्रूफ जैकेट को छेदते हुए उनके पर्स में फंस गई, जो उनकी जैकेट की सामने की जेब में रखा था। बताया जा रहा है कि जैकेट में सिक्के रखे होने के कारण गोली सीने में नहीं लगी।

Firozabad: Narrow escape for Police Constable Vijendra Kumar after a bullet pierced his bullet proof vest and got stuck in his wallet that was kept in his jacket’s front pocket. He says ‘It happened yesterday during the protests, I really feel like this is my second life.’ pic.twitter.com/XlnkXqZX61

— ANI UP (@ANINewsUP) December 22, 2019