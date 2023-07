महाकाल की सवारी पर थूकने वालों के घर पर चला बुलडोजर, देशभक्ति गाने बजाकर तोड़े गए घर

उज्जैन में कुछ लोगों ने महाकाल की सवारी पर थूका था। अब उनके घरों पर गाने-बाजे के साथ बुलडोजर चलवाया गया है।

महाकाल की सवारी पर थूकने वालों के खिलाफ एक्शन। (ANI)

उज्जैन में महाकाल बाबा की सवारी पर कुछ लोगों के थूकने का वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो बैंड वालों ने बनाया था, जो बाद में वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग छत पर चढ़कर ऊपर से लगातार बाबा की सवारी पर थूक रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में एक्शन लेते हुए बुधवार को आरोपियों के घर पर बुल्डोजर चलाया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस की टीम ढोल औऱ देशभक्ति गाने बजाते हुए टंकी चौक इलाके में पहुंची। इस दौरान पुलिस आरोपियों के नाम की घोषणा कर रही थी। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सौहार्द बिगाड़ने वालों के घरों के अतिक्रमित हिस्से को तोड़ा जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अदनान मंसूरी बालिग है। वहीं दो अन्य आरोपी नाबालिग हैं। इन तीनों पर आरोप है कि ये महाकाल की सवारी पर छत से थूक रहे थे। पुलिस ने बुलडोजर चलाने से पहले तीनों लड़कों के मकान को खाली करा लिया था। इस मामले में आरोपी अदनान मंसूरी को सेंट्रल जेल और अन्य दो नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया। Also Read Seema Haider: सीमा को बीड़ी पीता देख भड़का सचिन, दोनों के बीच हुई मारपीट, मकानमालिक ने खोले कई राज हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन दरअसल, उज्जैन में हर सोमवार को महाकाल बाबा की सवारी निकाली जाती है। इस सोमवार को भी सवारी निकाली गई थी। जब सवारी टंकी चौक से गुजर रही थी तो कुछ लड़के छत के ऊपर से थूक रहे थे। लोगों ने उन्हें मना किया मगर वे नहीं माने। इसी समय कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। घटना की जानकारी होने के बाद हिंदू संगठन नाराज हो गए। उन्होंने थाने थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया था। अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram